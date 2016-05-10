Мюнхен, Германия, 10 мая, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Власти Баварии отказалась от подачи конституционной жалобы против федерального правительства Германии, передает Der Spiegel. Вольное государство договорилось с центром о том, что его границы и впредь будут контролироваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Федеральное правительство готово в соответствии с ситуацией проводить жесткий пограничный контроль», — заявил глава МВД Баварии Йоахим Херман.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер подтверждает договоренность с Баварией. Контроль на границе с Австрией должен продолжаться, пока защита внешних границ ЕС не станет эффективной. «Тем не менее мы не продвинулись настолько, поэтому в соответствии с европейским правом требуется продолжение национального погранконтроля», — говорит де Мезьер.

Ранее баварский кабинет заморозил конституционную жалобу против Берлина из-за ее миграционной политики. Однако консенсус двух коалиционных партий ХДС (фракция канцлера Ангелы Меркель) и ХСС (партия премьера Баварии Хорста Зеехофера) устранил необходимость тяжбы. Стороны договорились сохранить контроль австрийско-немецкой границы.

Зеехофер и его правительство направили Меркель письмо, в котором потребовали ограничить миграцию, усилить защиту границ ЕС и повысить эффективность КПП Германии. В противном случае они угрожали подать конституционную жалобу.

Между тем премьер Баварии отметил, что ситуация «разряжается», в частности, из-за закрытия балканского маршрута. Количество новых беженцев резко сократилось.