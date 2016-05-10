Вашингтон, 10 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил информацию о том, что встреча Международной группы поддержки Сирии (МГПС) пройдёт в Вене (Австрия) 17 мая. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

Напомним, ранее сегодня пресс-служба МИД РФ сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров планирует поучаствовать во встрече Международной группы поддержки Сирии, которая состоится 17 мая в Вене.

Также стало известно, что в заседании МГПС примут участие представители Египта и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Напомним, МГПС впервые собралась в Вене 30 октября 2015 года. В работе этой группы принимают участие представители России, США, Саудовской Аравии, Турции, Ирака, Италии, Египта, Великобритании, Германии, Ливана, Катара, Ирана, Франции, Китая, ОАЭ, Иордании, Омана, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Цель работы МПГС — содействовать урегулированию сирийского конфликта.