Симферополь, 10 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. При адекватном объеме инвестиций экономика Крыма могла бы создать достаточное количество рабочих мест, чтобы, по крайней мере, удвоить численность жителей региона. Однако возможности для такого роста будут определяться способностью обеспечить экономическую интеграцию полуострова с остальной Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя возможности республики создать и реализовать проект, аналогичный по эффекту и масштабам «Новому Крыму» в Севастополе.

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

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«Двукратное увеличение населения при наиболее эффективном использовании возможностей полуострова — вполне возможно. Конечно, это не может произойти в короткие сроки, поскольку Крыму требуется множество инвестиций. Но если инвестиции будут, то создать достаточное количество рабочих мест реально», — считает Журавлев.

Обострение продовольственной проблемы полуострова связано с его же важнейшим экономическим преимуществом — садоводством, которое способно предлагать на рынок практически уникальную продукцию.

«Более сложные виды сельскохозяйственной деятельности, то же садоводство, потребует привлечения дополнительных трудовых ресурсов в относительно крупных размерах. Крымские персики, крымские помидоры — это то, что очень сложно выращивать в другом микроклимате, поэтому здесь открываются огромные перспективы», — отметил политолог.

«Но в то же время в случае с Крымом увеличение рабочих мест, прежде всего, через усиление сельскохозяйственной специализации, уменьшает продовольственную базу. Такой сценарий означает, что самостоятельность в обеспечении сельскохозяйственной продукции Крыма упадет», — продолжил он.

В отличие от советского периода, сейчас эта проблема готового решения не имеет, подчеркнул Журавлев: «При Советском Союзе Херсонская и Николаевская области обеспечивали полуостров огромным количеством зерна. Понятно, что теперь ситуация совсем другая».

Таким образом, углубление регионального разделения труда создает две противоположные тенденции: одна предполагает расширение рабочих мест, другая накладывает на это серьезные ограничения. «Если удастся обеспечить нормальные поставки из того же Краснодара, то эта проблема разрешится. Но пока этот вопрос сохраняет актуальность», подчеркнул политолог.

В то же время эксперт воздержался от каких-либо оценок по развитию степного Крыма. «Возможен ли и нужен ли подъём крымской целины, это отдельный сложный вопрос. Теоретически — да, но насколько оправданы эти меры, непонятно, и тут требуется отдельный анализ». — пояснил он.

Данную проблему можно сравнить с вопросом добычи ископаемых на полуострове, подчеркнул Журавлев: «В Крыму находится одно из крупнейших месторождений сланцевых углеводородов. Однако с их освоением связаны большие риски и прямые угрозы другим отраслям экономики полуострова».

Если затрагивать вопрос перспектив крымских городов, то «импульс для развития могут получить даже те из них, на которых держится действующая курортная система», подчеркнул политолог.

«Это касается в том числе и Ялты. Проблема восстановления профсоюзных санаториев сейчас стоит очень остро. Понятно, что возвращение былых позиций в курортном сегменте означает создание новых рабочих мест», — указал он.

Развитие, или восстановление, туризма, в свою очередь, создаст почву и для роста ряда связанных отраслей: «Если растет число работников курортной сферы, то идет рост численности и в транспортном обслуживании. Даже в Ялте, где всё это развивалось более ста лет, до сих пор существует множество точек приложения инвестиций».

В то же время гораздо больше перспектив у мало освоенной части восточного побережья, указывает Журавлев: «Здесь еще в украинские времена российские граждане строили мини-гостиницы. И это направление обладает большим потенциалом при условии грамотных вложений».

Наконец, с увеличением производства и туристического потока будет расти и административная составляющая. «Это означает, что Симферополь, конечно же, меньше точно не станет», — добавил политолог.

Сама курортная зона, как и сельское хозяйство, также потребует очень внимательного отношения со стороны властей. В то время как многие посетители полуострова могли бы проживать в Крыму постоянно, поскольку это благоприятно хотя бы с точки зрения оздоровительных практик, проблема сезонной занятости в туристическом сегменте неизбежно будет становиться острее по мере экономического развития республики.

«Те, кто приезжает просто отдыхать, на зиму, само собой, не останутся. Это означает сезонное колебание рабочих мест. Нужно четко понимать, куда пойдет работать излишняя рабочая сила. Есть множество взаимосвязанных вопросов. Но для роста в любом случае стоят возможности очень большие», — резюмировал Журавлев.

Напомним, что в настоящее время уже существует программа развития города Севастополя «Новый Крым». Среди потенциальных инвесторов — китайская госкорпорация, национальная корпорация электроинжиниринга CNEEC. Конкретное содержание проекта пока не определено, однако известно, что предусматривается создание рекреационно-туристического комплекса, развитие ряда промышленных предприятий и строительство жилого массива. По предварительным оценкам, проект расширения города может составить $120 млрд, а само строительство займет 5−10 лет.

В то время как губернатор Севастополя Сергей Меняйло представил новый проект как сопоставимый с Олимпиадой в Сочи, ряд обозревателей выразили скептическое отношение как к перспективам по привлечению инвестиций, так и по вопросу самой целесообразности проекта в том виде, как он в настоящее время представлен.

Справка:

Согласно данным Росстата, численность населения Республики Крым на 1 января 2016 года составила 1907 тыс., а численность населения Севастополя — 416,3 тыс. человек. В состав Республики Крым входят 14 районов, 16 городов, 56 поселков городского типа, 948 сельских населенных пунктов. Столица — город Симферополь с населением почти 336,5 тыс. человек. Среди крупнейших городов также выделяют Керчь (149 тыс. человек), Евпаторию (более 106 тыс. человек), Ялту (77 тыс.) и Феодосию (69,1 тыс.).