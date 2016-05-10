Ереван, 10 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В 1990 году Армения, как и другие постсоветские страны, унаследовала нежизнеспособную экономику. Еще в 1986−87 годах наблюдались некоторые кризисные явления, обусловленные негибкой структурой экономики: страна казалась придатком единого народнохозяйственного комплекса СССР, с 5−7-процентной долей внутренней кооперации и присущими экономике дисбалансами.

Борис Авакян. Фото из личного архива

После получения экономической независимости власти Армении приступили к системным преобразованиям, и на сегодняшний день очевидно следующее:

приватизированы три четверти государственной собственности, что является предпосылкой эффективной экономической деятельности предприятий и создания рыночной экономики;

углубляется экономическая интеграция с другими странами, как в рамках ЕврАзЭс, так и посредством членства в различных международных организациях,

продолжается процесс внедрения рыночной дисциплины на предприятиях, с осознанием того, что повышение производительности и конкурентоспособности постепенно перерастет в гарантию прогресса.

Тем не менее в процессе претворения в жизнь экономической политики в течение четверти века не были преодолены такие проблемы переходного периода, как низкий уровень жизни и крайне высокая степень поляризации доходов населения, безработица, монополизация и клановость, коррупционные риски, миграция, большой объем теневой экономики и многочисленные отрицательные последствия этого.

По нашим расчетам, несмотря на крайне неблагоприятную структуру экономики, беспрецедентно высокие темпы роста до 2009 года позволили Армении достичь достаточно высокого показателя ВВП. Но как продемонстрировали дальнейшие события, в частности, глобальный экономический кризис 2008−09 годов, экономика республики чрезвычайно чувствительна к внешним и внутренним воздействиям, и при такой структуре не случайно, что с 14.1-процентным посткризисным спадом страна оказались на третьем месте среди переходных экономик, «уступив» только Литве (-18.4%) и Латвии (-16%). Вследствие кризиса, начавшегося в последнем триместре 2008 года и продлившегося полтора года, показатель ВВП в долларовом выражении (10.4 млрд долларов США) составил 88.9% от уровня 2008 года.

Армения — небольшая страна с открытой переходной экономикой, с присущими таким же странам особенностями. Эти особенности следующие:

пока сохраняется низкий уровень внутреннего спроса, воздействие на него с помощью монетарных инструментов неэффективно. На формирование внутреннего спроса в республике значительное влияние оказывают внешние источники, в частности — трансферты. Армения отличается от других переходных экономик тем, что у нас есть организованная, богатая традициями диаспора. Есть, как и в других странах, «новая» диаспора, образовавшаяся за счет трудовой миграции переходного периода. Все это привело к значительному финансированию спроса из внешних источников;

беспрецедентный рост капитального строительства в прошлом десятилетии. Отсюда значительная зависимость темпов роста ВВП от данной отрасли;

в Армении сохраняется спрос на созданные с использованием заграничных материальных и финансовых ресурсов товары. Вследствие этого важным фактором развития экономики становится валютный курс;

в экономике невысокий показатель государственного вмешательства — как с точки зрения как объема взимаемых налогов, так и государственных расходов. Качество и объем финансового посредничества уступают подавляющему большинству переходных экономик. В итоге роль и государственных, и частных финансовых институтов в экономике незначительна.

Эти и другие особенности свидетельствуют о том, что как совокупный спрос и предложение, так и финансовые потоки в Армении обусловлены определенными внешними импульсами.

В ряду особенностей развития экономики Армении особое место занимает проблема экспорта, объём и структура которого нуждаются в коренных изменениях.

Экспорт РА, доля в ВВП которого в последние годы составляла 7 — 18% (в 2008 году — 9.1%, 2009 — 8.1%, 2010 — 11.2%, 2011 — 13.1%, 2012 — 16.8%, 2013 — 17.2%, или в среднем за 2008−2013 годы — 11.6%), в основном состоит из ресурсоёмкой продукции. Следующие основные группы товаров: минерально-сырьевая продукция, недрагоценные металлы и изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, готовая пищевая продукция составили 80% всего объема экспорта в 2013 году [1].

Наибольшую долю в общем экспорте товаров из Армении составляют минерально-сырьевая продукция, драгоценные и недрагоценные металлы и изделия из них (в 2013 году она составляла 61.1%). Ситуация весьма хрупка, с точки зрения расширения экспорта, учитывая частые изменения цен на руду и необработанные металлы на мировом рынке.

Для изучения потенциальных возможностей роста экспорта составлена таблица 1, из которой следует, что наибольший потенциал с точки зрения экспорта имеет сельхозпродукция, строительные материалы и продовольствие.

Таблица 1 — Доля экспорта в общем объёме производства всоответствующих секторах в 2006—2013 годах (%) [2, 3]

Что касается склонности к экспорту, то Армении значительно уступает соответствующим показателям приграничных стран (табл. 2). Это является не только следствием сложившейся отраслевой структуры. В конце концов необходимо создание дополнительных условий для роста горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства (в том числе больших парниковых хозяйств), сферы финансовых услуг и программного обеспечения, а также других, производящих традиционно экспортируемую продукцию.

Таблица 2 — Склонность к экспорту в РА и приграничных странах [3, 4, 5, 6, 7]

Обеспечение перехода к развитию, перелома в сложившейся ситуации, включение расширения и стимулирования экспорта в программные задачи правительства республики должны рассматриваться как реальные гарантии социально-экономического развития, как определяющие параметры макроэкономической стабильности.

По нашему мнению разработка и осуществление программы расширения и стимулирования экспорта требует решения следующих задач:

Выявление всего экспортного потенциала Армении. Экспортный потенциал должен включать тот перечень товаров и услуг, который обоснован абсолютными и сравнительными преимуществами, с указанием возможностей и путей их реализации (по ассортименту, объёму, срокам, рынкам сбыта, субъектам, существующим и потенциальным препятствиям и др. показателям);

Стимулирование реализации экспортного потенциала. Содействие правительства Армении процессу экспорта должно включать институциональные реформы и ресурсный контроль (имеем ввиду все возможные инструменты: кредитные, банковские, лицензирование, страхование, лизинг и становление другой обслуживающей инфраструктуры). Например, возможно снижение ставки налога с прибыли в зависимости от объёма экспорта.

В условиях выявления и точной оценки экспортного потенциала Армении, создания максимально благоприятных условий для его реализации можно прогнозировать рост объёма экспорта примерно в десять раз в течение предстоящих 10 — 20 лет, что возможно при ежегодном темпе роста экспорта в среднем на 13 — 15%.

Не менее важен вопрос: а каким должен быть показатель темпа роста экспорта, чтобы последний составил заранее определенную долю ВВП? При этом, склонность к экспортированию может рассматриваться как целевой ориентир. Например, чтобы при годовом 7-процентном росте ВВП через 8 лет склонность к экспортированию достигла 35%, необходим 25-процентнй годовой темп роста экспорта, а для обеспечения 40-процентной склонности — 27,2--процентный рост. Другой сценарий: при годовом 5-процентном росте ВВП через 8 лет склонность к экспортированию достигнет 40% при 24,8-процентном годовом росте экспорта. И так далее.

Кроме выдвижения программных задач расширения и стимулирования экспорта, необходимо обеспечить предпосылки для их осуществления. Таковыми являются:

— регулирование внешней торговли, улучшение условий торговли с целью повышения доступности внешних рынков сбыта;

— ликвидация административных и технических препятствий для экспорта, обеспечение инфраструктур финансирования и страхования внешней торговли.

— решение постприватизационных проблем, связанных с профессиональным корпоративным управлением, необходимостью привлечения эффективных менеджеров и переподготовки персонала.

Ряд функций по стимулированию экспорта (изучение внешнего рынка, разработка проектов торговых договоров, предоставление информации и рекламных услуг, составление заявок для электронной торговли, организация международных выставок, ярмарок и деловых конференций осуществляют Армянское агентство развития, Торгово-промышленная палата и другие структуры. Задача заключается в повышении эффективности перечисленных мероприятий, конечной целью которых является создание благоприятных условий для всех хозяйствующих субъектов, независимо от типа собственности и сферы деятельности. Единственное условие — производство предназначенных для экспортирования товаров и услуг.