Мурманск, 10 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Во всём мире сейчас идут активные дискуссии — как сохранить хрупкие уязвимые донные морские сообщества от разрушения донными орудиями лова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, эта проблема касается и экосистемы Баренцева моря.

Константин Коровин. Мурманский берег

«За создание большой охраняемой морской территории и запрет донных тралений в северной части Баренцева моря выступили наши коллеги из Гринпис, — прокомментировал руководитель программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский. — С учётом того, что около 80% рыбы в российской части Баренцева моря вылавливается донными тралами, закрытие этих районов для промысла может серьёзно повлиять на российских рыбаков».

По словам Згуровского, с другой стороны так называемые «коралловые и губковые леса» являются местами размножения многих промысловых видов, и их разрушение может сказаться на воспроизводстве основных промысловых видов и обеднении морского биоразнообразия.

«WWF видит выход из сложившейся ситуации в активизации работы с учёными и рыбаками по определению границ уязвимых экосистем, их избегании при промысле, а также в активизации работы по модернизации орудия лова и расширению использования более щадящих орудий лова, например яруса, — пояснил Згуровский. — Исследования российских и норвежских ученых показывают, что применение модернизированного трала может снизить контакт с дном как минимум на 70−80%».

Как отметил эксперт, недавнее подписание договора с одним из крупнейших объединений рыбаков Мурмана — Союзом рыбопромышленников Севера — это следующий логичный шаг на пути к кологически чистому и устойчивому промыслу в Арктике.

Соглашение между рыбаками и экологами, как сообщало ИА REGNUM, подразумевает в частности поддержку членами Союза инициированных WWF работ по совершенствованию донного трала. Кроме того, рыбаки будут участвовать в выявлении и картировании уязвимых морских экосистем Баренцева и Норвежского морей. Также в ближайшее время пройдут курсы по ответственному рыболовству для командного состава судов Союза рыбопромышленников.