Берлин, 10 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Среди граждан Германии падает поддержка немецкого канцлера Ангелы Меркель, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. 64% немцев отвергают повторное избрание Меркель на следующих выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

Критика политики Меркель особенно высока среди людей в возрасте от 45 до 54 лет. За минувшие выходные (7−8 мая) по поручению газеты Cicero Институтом общественного мнения Insa были опрошены 2000 человек.

Географически наибольшее падение рейтинга канцлера произошло в Восточной Германии. В Тюрингии ее политику критикуют 79% немцев, в Саксонии — 76%. Лучшие показатели наблюдаются в Бремене и Шлезвиг-Гольштейне — 55%. Поддержка Меркель особенно слаба среди малоимущих и людей с низким уровнем образования. Наиболее критичны сторонники правой партии Альтернатива для Германии — 96%.

Другие опросы лишь подтверждают снижение рейтинга Меркель. Согласно исследованию Insa, проведенному, но по заказу газеты Bild, правящая «большая коалиция» (ХДС/ХСС и СДПГ) в Бундестаге получила лишь 50% голосов. Это на 17% меньше, чем во время выборов в парламент в 2013 г. Если бы на предстоящих выходных состоялись выборы в Бундестаг, партия Меркель ХДС вместе с ХСС набрали 30,5%. Результаты СДПГ не изменились — 19,5 процента.

Одной из основных причин снижения доверия к Меркель — неспособность ее кабинета проводить эффективный курс для решения миграционного кризиса.