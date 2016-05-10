Эль-Кувейт, 10 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Кувейта пообещало дать Занзибару 84 млрд шиллингов (около $40 млн) на восстановление больницы общего профиля «Мнази Ммоджа».

Василий Верещагин. Письмо на родину (Письмо к матери). 1901

Обращаясь вчера к министру здравоохранения Занзибара Махмуду Сабит Комбо, посол Кувейта Дасим аль Нажим сказал, что его правительство предпринимает шаги для поддержания единства, которое существует между двумя сторонами.

По словам посла, группа экспертов из Кувейта должна прибыть на Занзибар в августе для решения технико-экономических вопросов по оказанию помощи.

Он добавил, что ремонт больницы начнется после того, как специалисты закончат свою работу и дадут указания по вопросу целесообразности проведения исследований в этом здании.

Посол также сказал, что после того, как здание будет закончено, будут рассматриваться другие проекты, которым может потребоваться поддержка.

«Этот масштабный проект откроет двери правительству Кувейта в организации, занимающиеся поддержкой экономического и социального развития различных стран», — сказал посол Дасим аль Нажим.