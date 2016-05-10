Минск, 10 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Победа в Великой Отечественной войне не может быть подвержена коррозии времени и политической девальвации. Об этом 9 мая, выступая на открытии после реконструкции мемориального комплекса «Прорыв» в Ушачском районе Витебской области заявил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, сообщает официальный портал БПЦ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя победы

На территории мемориального комплекса состоялась церемония возложения венков и цветов, а также прошел митинг-реквием «Память сильнее времени», посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 72-й годовщине прорыва вражеской блокады на территории Ушачского района. В торжествах приняли участие около 3 тысяч человек, в том числе местные власти и один из авторов мемориального комплекса — заслуженный архитектор Белоруссии Юрий Градов.

«Через миллионы смертей, голод и жажду несколько лет наш народ шел к этому святому дню, Дню Победы, — сказал архиепископ Феодосий. — 9 мая — значимый день и в нашей истории, и в нашей современности. Победа в Великой Отечественной войне является духовной и моральной ценностью нашей нации. Выстоять и победить в тех условиях мог лишь народ героического духа».

Представитель Православной церкви подчеркнул: ныне живущие в постсоветской республике люди — это наследники славных героев-победителей. Он отметил: «А наследникам Победы не достаточно лишь чтить память героев. Мы должны у них учиться, им подражать. Подражать единству и сплоченности, брать пример служения своему Отечеству».

В БПЦ отметили: мемориальный комплекс «Прорыв» является символом мужества и стойкости партизан в годы Великой Отечественной войны и считается одним из самых значительных творений монументального искусства. Он был открыт в июне 1974 года на месте прорыва вражеской блокады 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны в 7 км от Ушачей. Здесь 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с карательными отрядами до прихода частей Красной Армии, а вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тысяч мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Белоруссии прошли торжества, приуроченные к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Выступая на площади Победы в Минске, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Белоруссия стала первой жертвой нападения гитлеровской Германии.