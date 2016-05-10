Госдума не стала отказываться от НКО-инагентов
Москва, 10 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ликвидацию института отнесения организаций к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.
Автор законопроекта депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков обратил внимание на то, что правоприменительная практика внесения организаций в соответствующий реестр продемонстрировала, что нормы об НКО-инагентах являются избыточными, а в ряде ситуаций крайне неэффективными в той мере, в которой они призваны обеспечить предметный контроль за деятельностью НКО, финансируемых в том числе международными и иностранными организациями, иностранными гражданами, лицами без гражданства. За время существования реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в реестр было включено 68 организаций.
Профильный комитет законопроект не поддержал, с его позицией согласилось большинство депутатов. Понятие «политической деятельности» уточняется, отметил глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). «На следующей неделе Госдума во втором и в третьем чтении может рассмотреть уточненную формулировку понятия «политическая деятельность», — сообщил депутат. Он также привел данные Минюста, согласно которым зарегистрировано 350 тыс. НКО, из них 120 — инагенты.