Москва, 10 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ликвидацию института отнесения организаций к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Автор законопроекта депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков обратил внимание на то, что правоприменительная практика внесения организаций в соответствующий реестр продемонстрировала, что нормы об НКО-инагентах являются избыточными, а в ряде ситуаций крайне неэффективными в той мере, в которой они призваны обеспечить предметный контроль за деятельностью НКО, финансируемых в том числе международными и иностранными организациями, иностранными гражданами, лицами без гражданства. За время существования реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в реестр было включено 68 организаций.

Профильный комитет законопроект не поддержал, с его позицией согласилось большинство депутатов. Понятие «политической деятельности» уточняется, отметил глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). «На следующей неделе Госдума во втором и в третьем чтении может рассмотреть уточненную формулировку понятия «политическая деятельность», — сообщил депутат. Он также привел данные Минюста, согласно которым зарегистрировано 350 тыс. НКО, из них 120 — инагенты.