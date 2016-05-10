Тамбов, 10 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. 36 тамбовских фермеров и шесть глав крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Сегодня, 10 мая, в управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось торжественное вручение сертификатов участникам подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной «Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 — 2020 годы». В рамках госпрограммы конкурс по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм прошел в пятый раз. В этом году гранты получили 36 начинающих фермеров и 6 глав крестьянско-фермерских хозяйств, планирующих реализовать проекты по развитию семейных животноводческих ферм. Кроме того, господдержку на развитие материально-технической базы получил и сельскохозяйственный кооператив.

Общий объем средств, направленных из федерального и областного бюджетов, составил свыше 110 млн рублей. Таким образом, на поддержку начинающих фермеров было выделено 53,7 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — 48,8 млн рублей и на развитие материально-технической базы кооперативов — 8,2 млн рублей.

«В Тамбовской области уделяется особое внимание развитию на селе малых форм хозяйствования. Государственная поддержка в этом направлении дает новый импульс для успешного развития небольших хозяйств», — сказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов, подчеркнув, что приоритетными направлениями являются молочное, мясное животноводство, производство яйца, тепличное овощеводство.

Вице-губернатор также отметил, что теперь перед всеми обладателями грантов стоит задача грамотно распорядиться государственной поддержкой. Ведь каждый начинающий фермер при успешном развитии своего хозяйства имеет возможность через три года принять участие в программе по развитию семейных животноводческих ферм. Размер грантов ограничен и для начинающих фермеров не превышает 1,5 млн рублей, для реализации проектов по развитию семейных животноводческих ферм — до 9 млн рублей.

Как подчеркивают специалисты регионального управления сельского хозяйства, в этом году, как и в 2015 году, по рекомендации Министерства сельского хозяйства имеется возможность определить победителей с расчетом на дополнительное финансирование программы. Те претенденты, которые сегодня не получили гранты, могут надеяться на господдержку при пополнении бюджета программы. Так, в «очереди» на получение господдержки сейчас находятся еще 13 начинающих фермеров и 5 семейных животноводческих ферм. Средства, полученные от государства, должны быть направлены на обновление техники, оборудования, приобретение сельскохозяйственных животных, строительство ферм, приобретения земель сельскохозяйственного назначения, а также для возведения необходимой инфраструктуры.

Отметим, что в 2015 году господдержку на создание и развитие КФХ получили 42 начинающих фермера, 11 индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств. Поддержку получили молочное, мясное животноводство, птицеводство, кролиководство. Кроме того, господдержку на развитие материально-технической базы в прошлом году получили два сельскохозяйственных потребительских кооператива.