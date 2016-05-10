Симферополь, 10 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Севастополь и Ялта пользовались высоким спросом на майские праздники в 2016 году. К таким выводам пришли эксперты турпортала Travel.ru, проанализировав данные броней отелей и апартаментов с 1 по 10 мая туристами, путешествующими самостоятельно.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM День Победы!

Ялта вошла в топ-10 городов России по числу броней на майские праздники, заняв пятое место. Её опередили Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. «Самый быстрый рост по числу путешествий из городов первой десятки у Ялты и Казани, куда их число выросло в полтора раза по сравнению с прошлогодними майскими праздниками. По данным сайта бронирования отелей Oktogo.ru, в Ялту на майские праздники туристы отправились в среднем на 5,5 дней, в Петербург — на 4,5 дня. В Казани туристы платили за проживание менее трех тысяч рублей в сутки, в Москве — 3,1 тысячи рублей, а в Петербурге — 3,2 тысячи рублей в сутки», — сообщил представитель Travel.ru.

Самыми популярными российскими курортами в майские праздники стали Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик и Зеленоградск. В Сочи отдыхали в начале мая в среднем шесть дней, в Ялте — 5,5 дней, в Геленджике и Анапе — по пять дней, а в Калининградской области — четыре дня.

Москва, Петербург и Севастополь стали самыми популярными городами по броням на 9 мая. В целом же эксперты отмечают рост внутреннего туризма на майские праздники.

«Число онлайн-броней путешествий по России на майские выходные выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом. В среднем, в путешествиях по стране платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки, что на 10% больше, чем в прошлом году, но в два раза меньше, чем за рубежом», — отметил директор по коммуникациям Travel.ru Яков Садчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь и должен был стать одним из популярных для путешествий городов на майские праздники, исходя из данных броней отелей для проживания с 30 апреля по 9 мая 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно. Также и Крым стал самым перспективным направлением для внутреннего туризма по данным предварительного бронирования отелей.

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Мнение: Крым — самое перспективное направление для путешествий по России