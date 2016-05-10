Москва, 10 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации за время военной операции в Сирийской Арабской Республике совершили более 10 тысяч боевых вылетов и поразили свыше 30 тысяч целей международных террористов, в том числе более 200 объектов нефтяной инфраструктуры, используемой террористами. Об этом сегодня, 10 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросам развития ОПК, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбуруков ИА REGNUM Удар

«Эффективность и высокое качество российского оружия наглядно продемонстрировано в Сирии. ВКС и Военно-морской флот это самым наилучшим образом нам показали», — подчеркнул глава государства.

Кроме действий ВКС РФ, было осуществлено 115 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования с надводных кораблей и подводных лодок, а также с самолетов стратегической авиации.

Самолеты дальней бомбардировочной авиации совершили 178 боевых вылетов, отметил президент.

Напомним, российская военная операция в Сирии началась 30 сентября прошлого года. Официальный Дамаск попросил Россию о помощи в борьбе с террористами и предоставил авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия.

На эту базу прибыли боевые самолеты ВКС РФ и начали систематически уничтожать инфраструктуру террористов. Благодаря действиям ВКС РФ в Сирии произошел коренной перелом в борьбе против террористов. Сирийская сухопутная армия смогла оправится от летнего поражения 2015 года, перегруппироваться и перейти в наступление по нескольким направлениям. Сейчас правительственные войска успешно теснят боевиков по всем направлениям.