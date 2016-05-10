Псков, 10 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В 32 населенных пунктах Псковской области 9 мая прошли 94 мероприятия, посвященные Дню Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в них приняли участие более 121 тысячи человек.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

К обеспечению общественного порядка привлекались более 800 сотрудников полиции, а также военнослужащие войск Национальной гвардии, члены народных дружин и представители частных охранных организаций.

Места проведения праздничных торжеств были дополнительно проверены полицейскими-кинологами со служебными собаками, а во время проведения мероприятий на их территориях дежурили дополнительные полицейские патрули.

«Нарушений общественного порядка при организации праздничных мероприятий не допущено», — отметили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.