Берлин, 10 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В Германии не снижается количество нападений, совершенных правыми экстремистами против беженцев, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

В первом квартале 2016 г. совершено 319 атак и повреждений зданий, где проживали беженцы. Такую статистику привел депутат от партии «Левые» в Бундестаге Улла Йелпке. Она ссылается на ответ правительства ФРГ на запрос ее фракции.

«Число нападений, классифицированных как правоэкстремистские, почти в четыре раза выше, чем в первом квартале прошло года», — отметила Йелпке.