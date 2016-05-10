Красногорск, 10 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Шествие Бессмертного полка в муниципалитетах Подмосковья собрало более 300 тысяч человек. Рекорд прошлого года был побит почти в три раза. Об этом на странице в одной из социальных сетей заявил губернатор области Андрей Воробьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Свыше 300 тысяч человек приняли участвовали в шествии «Бессмертного полка» в Подмосковье 9 мая, что, по словам губернатора Московской области, почти в три раза больше, чем в 2015 году.

«День Победы в Подмосковье стал по-настоящему народным, семейным праздником. Сотни тысяч человек во всех районах и городах пришли в парки, на площади поздравить ветеранов и почтить память героев. А в рядах «Бессмертного полка» прошло более 300 тысяч человек. Почти в три раза больше, чем в прошлом году» — отметил Воробьев в аккаунте в инстаграме.

Отметим, 9 мая в Подмосковье прошли различные праздничные мероприятия. Муниципалитеты также проведи акцию «Бессмертный полк», в рамках которой жители прошли колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.