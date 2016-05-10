Ереван, 10 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Власти Армении опровергли информацию о наличии у них атомной бомбы. Об этом сегодня, 10 мая, заявил журналистам вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

ru.freepik.com Ядерное оружие

Напомним, ранее сегодня на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, отвечая на просьбу прокомментировать заявление бывшего главы правительства Армении о якобы имеющейся у Еревана атомной бомбе, заявила, что Евросоюз эту информацию проверяет.

В конце апреля этого года, после резкого обострения карабахского конфликта, бывший глава правительства Армении депутат Грант Багратян заявил, что у Армении есть атомная бомба. «У нас есть возможность для создания атомного оружия», — заявил он. После этого Багратян добавил: «У нас есть атомное оружие».

Стоит отметить, что Багратян неоднократно призывал с трибуны парламента создать ядерное оружие в Армении. По его мнению, это единственный способ обезопасить страны и Нагорный Карабах от нападения Азербайджана и Турции.

Шармазонов в свою очередь заявил, что слова Багратяна — это его личное мнение. Ереван не обладает ядерным оружием и не планирует его создавать. Шармазонов напомнил, что в Армении есть ядерная электростанция, оставшаяся со времен Советского Союза.

«Армения использует атомную электростанцию в мирных целях, в целях производства электроэнергии. Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие», — подчеркнул вице-спикер.