Тула, 10 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в Туле 13 — 15 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Организаторами выступают министерство культуры и туризма Тульской области, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, детский книжный магазин «Корней Иванович», магазин комиксов BWMComics. Главной темой фестиваля этого года станет детская и подростковая литература. Об участии в фестивале заявили 15 издательство, в числе которых два местных.

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Фестиваль пройдёт в стенах Тульского Кремля, на открытой площадке. В рамках фестиваля запланированы открытые круглые столы с участием известных писателей и ведущих специалистов в области детского чтения. Состоятся публичные лекции по филологии и литературоведению, презентации книжных новинок, автограф-сессии писателей. На базе педуниверситета состоится конференция для библиотечных работников, также пройдут семинары для студентов.

В программе также масса развлекательных мероприятий — интерактивные чтения, мастер-классы, игры, квесты, творческие мастерские, книжные спектакли, концерты живой музыки.

По мнению организаторов, фестиваль «ЛитераТула» может стать одним из стержневых мероприятий в городе-герое Тулы в год празднования его 870-летия в 2016 году, а также послужит стартовой точкой для регулярного проведения регионального книжного фестиваля в последующем.