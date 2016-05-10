Краснодар, 10 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в текущем году в два раза по сравнению с 2015 годом возросло число жертв клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, всего в леченые учреждения Кубани по поводу укусов клещами обратились 584 человека. Годом ранее таковых было 290 человек.

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Из них 217 детей до 14 лет. В 2015 году этот показатель достигал 116 человек. На побережье Черного и Азовского морей за истекший период 2016 года на укусы этих насекомых пожаловались 199 человек, из которых 69 детей.

На сегодня от клещей обработано 4446,2 тыс. кв. метров площадей. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Всего же в 2016 году планируется подвергнуть обработке 14 554,612 тыс. кв. метров.

Также профилактическими обработками охвачено 11 999,6 тыс. кв. метров закрытых помещений и 3887,9 тыс. кв. метров в открытых станциях.

Добавим, что в соседней Ростовской области число укушенных клещами уже практически достигло 1,5 тыс. человек. У шестерых обнаружена крымская геморрагическая лихорадка.