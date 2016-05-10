Чебоксары, 10 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. 9 мая в Чувашии в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие около 184 тыс. жителей и гостей республики. Праздничные мероприятия прошли без происшествий, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, отметив, что охрану общественного порядка обеспечивали около 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, дружинников и бойцов войсковой части.

АссАвто.рф Акция «Автоэкскурсия для ветерана»

В Чебоксарах в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, приняли участие более 300 тыс. человек. Такие данные приводит столичная мэрия, напоминая, что праздничные мероприятия начались во второй половине апреля. Среди наиболее массовых проектов, которые прошли накануне праздника, в администрации города выделяют проведение единого урока Победы во всех школах города (47 тыс. участников), акцию «Георгиевская ленточка» (роздано 30 тыс. лент), велопробег и парад дошкольников (по 1,5 тыс. участников), массовое исполнение песни «День Победы» (3 тыс. человек). В этом году в рамках праздника впервые прошла неделя патриотического кино, в ходе которой на Красной площади демонстрировались лучшие фильмы советской кинематографии. Кроме того, Чебоксарам переданы в дар копия 200-метровая Знамени Победы и бюст Георгию Жукову.

Растёт число участников автомобильных проектов, посвящённых Дню Победы. В этом году совместно с Ассоциацией автомобилистов Чувашии состоялись «Автоэкскурсии для ветеранов», «Водитель для ветерана» и патриотический автопробег «Великая Победа» с участием более 150 машин и 300 автомобилистов.

День Победы в Чебоксарах начался с возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа», после которой в часовне Святого Иоанна в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне состоялась панихида по убиенным воинам. Праздничный парад с прохождением сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники собрал в этом году 40 тыс. зрителей (в 2015 году — 38 тыс. человек).

Впечатлила своей массовостью шествие участников «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 20 тыс. человек — вдвое больше, чем было в 2015 году. К шествию впервые присоединился глава Чувашии Михаил Игнатьев сыном и дочерью. Он отметил, что несколько его родственников по отцовской и материнской линии погибли, сражаясь за Родину в Великой Отечественной войне. Михаил Игнатьев нёс фотографию своего отца Василия Игнатьева, который служил на Балтийском флоте. Во время блокады Ленинграда по ледовой дороге Ладожского озера он возил боеприпасы и продовольствие в Ленинград.

Праздничный салют посмотрели около 40 тыс. жителей и гостей столицы.