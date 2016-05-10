Иваново, 10 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Ивановской области за 2015 год оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальным и предпринимателями, увеличился по сравнению с 2014 годом на 3,7% и составил 306,6 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, основные показатели, характеризующие данный сектор региональной экономики, выросли. Об этом на заседании обправительства 10 мая рассказал директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая поддержка

Объем налоговых поступлений в бюджет Ивановской области от плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, в 2015 году вырос на 8,7% и составил 2,1 млрд рублей. При этом в общей численности занятых в экономике области доля занятых в малом предпринимательстве составляет почти треть. По итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата 2015 года по этому показателю область находится в группе регионов-лидеров.

По данным департамента экономического развития и торговли, в 2015 году прямую финансовую поддержку по линии госпрограмм получили 76 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 70,5 млн рублей. Это позволило сохранить свыше 1,5 тысячи рабочих места и создать около 200 новых. Наибольшую долю в структуре господдержки составили субсидии, связанные с возмещение затрат на приобретение оборудования, и возмещение первоначального взноса по лизингу. Востребованными оказались также гранты на создание собственного дела, — эта мера впервые апробирована в минувшем году.

Александр Лодышкин отметил несколько направлений, в которых будет продолжена работа по поддержке малого бизнеса. В их числе — использование потенциала федеральных институтов развития, создание регионального инжинирингового центра. С конца 2015 года активизирована практика выездных семинаров для предпринимателей в муниципальных образованиях. Кроме того, принят ряд мер организационного характера, упрощающих механизм получения мер господдержки.

В свою очередь губернатор Ивановской области Павел Коньков поставил перед департаментом ряд задач по совершенствованию механизмов поддержки предпринимательства. Так, он предложил использование института многофункциональных центров для оказания услуг малому бизнесу. Также глава региона дал поручение провести ревизию муниципальных программ развития малого бизнеса и активизировать работу регионального госфонда поддержки малого предпринимательства. Кроме того, одним из решений по итогам заседания правительства стало продолжение мониторинга бюджетной эффективности действующих в регионе налоговых льгот для бизнеса.