Барнаул, 10 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Поход за грибами затянулся на трое суток: пожилая жительница села Шпагино Заринского района найдена живой. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Карта района поиска потерявшейся в лесу женшины: с. Шпагино — с. Верх-Камышенка (Заринский район Алтайского края)

Напомним, что по грибы женщина ушла еще 07:00 (мест.) 08 мая 2016 года. Для поиска потерявшейся была создана значительная группировка сил (около 90 человек) и средств из числа сотрудников полиции, местных жителей и спасателей с розыскными собаками.

Сегодня в 18:50 (местн.) силами МЧС женщина обнаружена в районе с. Верх-Камышенка Заринского района. В настоящее время она доставлена в Центральную городскую больницу Заринска. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, — отмечают спасатели.

Ранее следственные органы заявили о проведении доследственной проверки по данному факту.