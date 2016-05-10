Калуга, 10 мая, 2016, 17:05 — ИА Регнум. «Должно стать популярным лечиться дома, а не ездить в Москву. Зачастую на месте можно получить более грамотное и квалифицированное лечение», — заявил сегодня, 10 мая губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона, где рассмотрели итоги организации здравоохранения области в 2015 году. По мнению главы региона, важен широкий охват высокотехнологичной медицинской помощью жителей области, оказываемой на ее территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов

Между тем, по информации регионального министерства здравоохранения, в минувшем году естественная убыль населения области по сравнению с 2014 годом снизилась более чем на одну тысячу человек. Продолжительность жизни увеличилась и достигла 70−73 лет. Этот показатель улучшился в 16 районах области. Смертность трудоспособного населения сократилась на 10% (по РФ — на 3%). В частности, в калужском регионе отмечена тенденция к снижению смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, органов дыхания и ДТП.

Одновременно, в прошлом году в области родилось 13 тысяч младенцев. Коэффициент рождаемости составил 12,7 на тысячу населения (107,6% к 2014 году),

В 2015 году в регионе впервые проводилась вакцинация взрослого населения от пневмококковой инфекции. Большое внимание уделялось профилактическим медицинским осмотрам населения. Стартовал пилотный проект по внедрению экспресс-тестов на раннее выявление острого инфаркта миокарда. Число коек дневного стационара за пять лет возросло в два раза. Высокотехнологичная помощь оказана 7 182 жителям области (в 2014 году — 4 938).

В 2015 году существенно укреплена материально-техническая база государственных учреждений здравоохранения Калужской области. Так, завершено строительство поликлиники в городе Балабаново. В Калуге открылись областная инфекционная больница, детская поликлиника в микрорайоне Силикатный, а также Центр травматологии и ортопедии, Центр эндохирургии на базе областной клинической больницы скорой медицинской помощи им.Шевченко. В региональном онкодиспансере создано отделение реанимации и анестезиологии.

Модульные ФАПы появились в населенных пунктах Жуковского, Перемышльского, Сухиничского и Ферзиковского районов. На федеральных и местных трассах дополнительно организованы три травматологических центра (Спас-Деменск, Таруса, Медынь). Для оказания неотложной помощи в области создано 114 домовых хозяйств. Решается вопрос о создании в медицинских организациях круглосуточных врачебных пунктов.

Говоря о важности получения гражданами доступной и качественной медицинской помощи, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил организовать повсеместное анкетирование пациентов лечебных учреждений с целью выяснения их удовлетворенности медицинским обслуживанием.