Киев, 10 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Рубежанский городской суд (Луганщина, под контролем ВСУ) осудил на два года бывшего мэра г. Золотое Владимира Кочевенко. Об этом 10 мая сообщает пресс-центр СБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент мира

Чиновника обвинили в нарушении ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины за организацию 11 мая 2014 года референдума по поддержке акта о создании ЛНР.

«Во время оккупации Золотого незаконными группировками мэр активно поддерживал и внедрял ложные идеи «русского мира». После освобождения города силами антитеррористической операции городской голова сбежал из Луганщины. Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение чиновника-сепаратиста и задержали его в Мариуполе в мае прошлого года», — отмечается в сообщении.

Кочевенко признали виновным в совершении преступления против основ национальной безопасности государства, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В свою очередь, 10 мая назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призвал создать комиссию, которая проверит деятельность должностных лиц ОГА, в том числе и его самого. Реакции из Киева на данное заявление пока не последовало.