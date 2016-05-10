Минск, 10 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Президент Туркмении 11−12 мая прибудет с официальным визитом в Минск, где проведёт переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщают пресс-службы президентов постсоветских республик.

Николай Малишевский Радоница в Минске

Руководители постсоветских республик проведут переговоры наедине и в расширенном составе, с участием членов делегаций. Среди вынесенных на обсуждение вопросов — сотрудничество в калийной, гуманитарной и других сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления лидеров среднеазиатской и «центральноевропейской» республик. Они также примут участие в открытии нового здания посольства Туркмении в Минске.

Напомним, крупнейшим белорусско-туркменским проектом является строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, что позволит Туркмении стать экспортёром калийных удобрений. Группа чиновников Белоруссии 6−9 марта посетила Туркмению и в очередной раз ознакомилась с ходом строительства ГОК.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с Туркменией упал почти в два раза к уровню 2014 года. Лишь наращивание экспорта услуг позволило минимизировать падение двусторонней торговли с $256 млн в 2014 году до $193,5 млн в 2015 году. Однако и экспорт услуг прирастал, в основном, за счёт Минстройархитектуры, которое готовилось в I полугодии 2016 года сдать туркменской стороне построенный «под ключ» Гарлыкский ГОК. Сроки ввода ГОК в эксплуатацию несколько раз менялись, реализовывать туркменскую продукцию планировалось при участии «Белорусской калийной компании», оправившейся после «калийной войны» 2013 года. Также планировалось, но не удалось создать в Белоруссии «туркменский островок».