Калуга, 10 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум.



Фото Николая Валенко

В Государственном музее маршала Советского Союза Г.К. Жукова Калужской области в преддверии Дня Победы открылась выставка «Крылатая пехота», посвященная 86-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры и туризма, в экспозиции представлены образцы формы одежды, парашютных систем и оружия воздушных пехотинцев, карты, а также документы, повествующие об истории этого рода войск. Уникальная часть экспозиции — личные вещи и парашют легендарного основателя воздушно-десантных войск страны Василия Маргелова. Кроме того, сын командарма предоставлял калужскому музею свою личную коллекцию беретов десантных войск различных стран мира, которая экспонируется впервые.

Все экспонаты для калужского музея легендарного военачальника предоставлены рязанским Музеем истории ВДВ.

Выставка в Государственном музее Г.К. Жукова в Калужской области продлится до 31 мая.