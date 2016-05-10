Ярославль, 10 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. 9 мая, в День Победы, многие ярославцы не смогли попасть на Советскую площадь, где развернулись основные праздничные мероприятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области ограничение доступа связано с соблюдением мер безопасности.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

После проведения парада часть зрителей покинула Советскую площадь, но занять освободившиеся места другим горожанам полиция не позволила. Вход на главную площадь города, где развернулся праздник, оказался закрыт. Люди были возмущены и расстроены произошедшим.

В ярославском УМВД поясняют: полиция действовала исключительно из соображений безопасности, чтобы избежать давки на главной площади города. Традиционно на празднование Дня Победы в Ярославле собирается огромное количество горожан. Вместимость же Советской площади 8−10 тысяч человек. Кроме того, пришлось принять во внимание и погодные условия — на жаре у некоторых людей ухудшилось самочувствие.

«Семь человек во время проведения парада почувствовали себя плохо. Среди пострадавших молодые люди — участники парада, несколько пенсионеров, в том числе ветераны. Первую помощь им оказывал врач подразделения ОМОН», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника УМВД России по Ярославской области Сергей Костенко.

По информации УМВД, всего в День Победы в центре Ярославля собралось порядка 80 тысяч человек, 50 тысяч посетили праздничные мероприятия на Советской площади, 15 тысяч прошли в рядах Бессмертного полка, 1,5 тысячи — собрались на вечерний салют.

Охрану общественного порядка 9 мая в Ярославле и области обеспечивали более 2 тысяч сотрудников полиции. В Областном центре им помогали 30 дружинников и 40 казаков.