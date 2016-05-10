Санкт-Петербург, 10 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Директор филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», контр-адмирал Лев Чернавин скончался в Петербурге на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на окружение Чернавина.

navalmuseum.ru Крейсер «Аврора»

О дате прощания и похорон пока не сообщается.

По данным источника, Лев Чернавин родился 4 ноября 1928 года в Ярославской области. На Военно-морском флоте дослужился в 1975 году до звания контр-адмирала, был начальником командного факультета Высших офицерских классов ВМФ. С 1994 года возглавлял музей на крейсере «Аврора».

Крейсер «Аврора» в данный момент находится на ремонте и реконструкции в Кронштадте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что легендарный корабль вернется на привычное место накануне Дня ВМФ, который в этом году приходится на 31 июля. Несколько недель потребуется на подготовку музейной экспозиции на «Авроре» для доступа посетителей.

Новая экспозиция на крейсере «Аврора» будет включать девять помещений и шесть тематических блоков, один из которых будет посвящен Октябрьской революции 1917 года. Также на крейсере будет оборудован специальный зал для выставок.

В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал Центрального военно-морского музея. В составе экспозиции насчитывалось около 300 музейных предмета. 21 сентября 2014 года крейсер «Аврора» покинул место своей стоянки и в сопровождении буксиров под разведенными мостами Невы отправился в док Кронштадтского морского завода.