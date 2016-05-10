Калуга, 10 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Выпуск препаратов для преодоления белковой недостаточности и очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности, которые производятся в России в незначительном количестве, планируется наладить в калужском индустриальном парке «Ворсино», сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM.

sdelanounas.ru Индустриальный парк «Ворсино»

По информации Фонда развития промышленности Минпромторга России (ФРП), экспертный совет Фонда одобрил заём на развитие нового импортозамещающего производства в Калужской области в размере 300 млн рублей.

После выхода на проектные мощности к 2018 году, компания «Сфера-Фарм», которая занимается данным проектом, намерена занять 18−19% рынка в стоимостном выражении за счет уменьшения доли иностранных производителей, на которую сегодня приходится около 49% рынка. Стоимость проекта составляет более 3,54 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей уже инвестированы в строительство завода.

«Привлечение финансирования от Фонда развития промышленности поспособствует снижению себестоимости продукции лекарств за счет локализации производства упаковочно-укупорочных материалов, а также выводу на рынок отечественных аналогов дорогостоящих импортных препаратов, что, в конечном итоге позволит снизить стоимость лечения россиян и повысит лекарственную безопасности в нашей стране» — заявил генеральный директор ООО «Сфера-Фарм» Адиль Омеров.

Всего Фонд развития промышленности Минпромторга России (ФРП)инвестирует в четыре импортозамещающих проекта в Обнинске, Кондрово и Боровском районе Калужской области более 1,5 млрд рублей, реализация этих проектов привлечёт помимо займов ФРП почти 5,7 млрд рублей частных инвестиций.

Кстати, в 2015 году Фонд развития промышленности Минпромторга заключил договоры займа и профинансировал три импортозамещающих проекта в Калужской области.