Под Калугой будут производить отечественные аналоги импортных медпрепаратов
Калуга, 10 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Выпуск препаратов для преодоления белковой недостаточности и очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности, которые производятся в России в незначительном количестве, планируется наладить в калужском индустриальном парке «Ворсино», сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM.
По информации Фонда развития промышленности Минпромторга России (ФРП), экспертный совет Фонда одобрил заём на развитие нового импортозамещающего производства в Калужской области в размере 300 млн рублей.
После выхода на проектные мощности к 2018 году, компания «Сфера-Фарм», которая занимается данным проектом, намерена занять 18−19% рынка в стоимостном выражении за счет уменьшения доли иностранных производителей, на которую сегодня приходится около 49% рынка. Стоимость проекта составляет более 3,54 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей уже инвестированы в строительство завода.
«Привлечение финансирования от Фонда развития промышленности поспособствует снижению себестоимости продукции лекарств за счет локализации производства упаковочно-укупорочных материалов, а также выводу на рынок отечественных аналогов дорогостоящих импортных препаратов, что, в конечном итоге позволит снизить стоимость лечения россиян и повысит лекарственную безопасности в нашей стране» — заявил генеральный директор ООО «Сфера-Фарм» Адиль Омеров.
Всего Фонд развития промышленности Минпромторга России (ФРП)инвестирует в четыре импортозамещающих проекта в Обнинске, Кондрово и Боровском районе Калужской области более 1,5 млрд рублей, реализация этих проектов привлечёт помимо займов ФРП почти 5,7 млрд рублей частных инвестиций.
Кстати, в 2015 году Фонд развития промышленности Минпромторга заключил договоры займа и профинансировал три импортозамещающих проекта в Калужской области.