Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону памятник истории и культуры «Дума городская, 1899 г. Архитектор А.Н. Померанцев» отреставрируют. Здание, в котором располагается администрация донской столицы, потребует более 130 млн рублей. Работы планируется провести в два этапа, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

rostov-gorod.ru Памятник истории и культуры «Дума городская, 1899 г. Архитектор А.Н. Померанцев»

Крайний срок выполнения работ — 31 октября 2017 года. Но перед тем, как приступить к работам, подрядчик должен будет получить письменное разрешение и задание на проведение работ. В частности, в течение 1,5 лет предстоит сделать ремонт и замену облицовки цоколя, укрепить старое дисперсионное покрытие фасада, отремонтировать «стыковочные» трещины в сборных элементах лепного декора, поясах и филенках фасада, штукатурку, балконные плиты и декоративные ограждения балконов.

Кроме это реставрации подвергнутся металлическое кованое ажурное ограждение балконов, лепнина, скульптуры. Будут также восстановлена утраченная лепнина, а фасад покрашен.

Отметим, что объявленный аукцион значится как «конкурс с ограниченным участием». Это обусловлено тем, что в связи с санкциями кандидатами на проведение необходимых работ турецкие подрядчики быть не могут.

Добавим, что здание мэрии является одной из главных достопримечательностей донской столицы. Оно возведено в 1899 году по проекту архитектора Александра Померанцева. Изначально в здании размещалась городская дума и управа, а в советское время — областной комитет КПСС.