Москва, 10 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Агеев обратился к главе администрации президента Сергею Иванову с просьбой рассмотреть возможность отметить государственными наградами авторов гражданской инициативы «Бессмертный полк», передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая. В обращении парламентарий напоминает, что впервые гражданская инициатива под названием «Бессмертный полк» прошла в 2012 году в Томске, ее организаторами стали три местных журналиста: Сергей Колотовкин, Сергей Лапенков и Игорь Дмитриев. «Прошу Вас рассмотреть возможность награждения авторов гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина, Сергея Лапенкова и Игоря Дмитриева Государственными наградами Российской Федерации» — отмечается в документе.

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR8847

Проведение «Бессмертного полка» вносит существенный вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, позволяет рассказать о судьбе каждого, кто погиб в борьбе с фашизмом, поведать о тех, чей геройский путь позволил освободить Европу, о тех, кто прошел ужасы оккупации и о тех, кто, не жалея сил, день и ночь трудился в тылу, говорится в обращении депутата. Личные истории и фотографии, передаваемые от старшего поколения к младшему, делают невозможным фальсификацию и пересмотр истории Великой Отечественной войны, позволяют сохранить и сберечь память о каждом, отмечает депутат.

«Бессмертный полк» становится самым ярким напоминанием для молодого поколения граждан, что они — ныне живущие в вечном долгу у тех, кто остался беззаветно верен своей Родине», — говорится в обращении к Иванову.