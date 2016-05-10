Волгоград, 10 мая, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Волгоградской области в период празднования Дня Великой Победы не было допущено ни одного нарушения общественного порядка. НА улицах безопасность граждан обеспечивали более 5 тысяч полицейских. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 10 мая, заявил губернатор региона Андрей Бочаров сегодня в ходе оперативного совещания, на котором подвел итоги празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войн.

34.mvd.ru Парад в День Победы в Волгограде

«Это, в первую очередь, говорит об отношении самих жителей ко Дню Победы, — заметил глава региона. — И о высоком уровне организации всех мероприятий. Праздник пришел в каждую семью. Активное участие в праздничных мероприятиях приняли более 400 тысяч человек».

Так, с 7 по 9 мая у братских могил и памятных мест во всех городах и селах Волгоградской области состоялись митинги, жители региона почтили память защитников Отечества, возложив к обелискам цветы и венки. Около 100 тысяч человек поклонились памяти павших на Мамаевом кургане и посмотрели видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Еще столько же посетили концертные площадки на Центральной набережной Волгограда, где впервые в течение трех дней проходил фестиваль «Музыка майских фонтанов», посвященный празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Военный парад на площади Павших борцов 9 мая увидели более 20 тысяч жителей и гостей города-героя Волгограда, 10 тысяч человек оценили военную мощь нашей Родины в городе воинской славы Калач-на-Дону. Впервые парад в Волгограде в полном объеме транслировался на ведущих телеканалах России.

К акции «Бессмертный полк», которая стала «ярким событием празднования Дня Победы, символом единения жителей» присоединились более 120 тысяч человек. Наиболее массовым стало шествие от легендарного Дома Павлова до Мамаева кургана в Волгограде — в нем участвовали 48 тысяч горожан. Возглавил колонну губернатор Андрей Бочаров, который держал в руках фотографию своего деда.

Вечер на нижней террасе продолжил специальный гость праздника — рок-группа «Чайф». Первую песню «Бери шинель, пошли домой!» музыканты посвятили ветеранам Великой Отечественной. А завершил празднование Дня Победы в городе-герое на Волге большой салют и красочный фейерверк. О Победе возвестили 30 оружейных залпов.

Теперь после праздников предстоит привести в порядок территорий и активизировать дорожный ремонт. «В короткие сроки нужно нарастить объемы и двигаться дальше. Графики у нас жесткие», — отметил Бочаров.

Глава региона выразил также признательность главам муниципалитетов, стражам порядка и специалистам, которые принимали непосредственное участие в организации каждого из мероприятий. Теперь у региона впереди не менее значимое событие — юбилей прославленного земляка, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, который планируется отметить столь же масштабно. Основные торжества пройдут 20 мая на малой родине летчика — в городе Камышине.