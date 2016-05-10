Варшава, 10 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В приграничном с Россией польском городе Бранево найдена советская медаль «За боевые заслуги». Награду нашел активист польской поисковой ассоциации «Денар» Влодимеж Людвиковски, который готов передать её семье погибшего солдата, если потомки отзовутся.

podvignaroda.mil.ru Описание подвига миномётчика Акима Елфимова

По номеру медали (№ 564 730) Центральный архив Министерства обороны России установил, что награда была вручена 12 марта 1944 года красноармейцу Акиму Терентьевичу Елфимову — наводчику 82-миллиметрового миномёта 1-й миномётной роты.

ИА REGNUM уточняет, что согласно базе наградных данных «Подвиг народа», Елфимов награжден медалью за то, что 19 февраля 1944 года в Полесской области Белорусской ССР «огнём своего миномёта подавил огонь двух ручных пулемётов противника и вывел из строя около 12 немецких солдат».

3 августа 1944 года уже сержант Елфимов был удостоен ордена Славы III степени за подвиг в Белостокской области.

Елфимов родился в 1912 году. На дату награждения имел следующий домашний адрес: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Избищино. Призван же красноармеец был с Камчатки.

По учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Аким Елфимов не числится.

«Если найдутся потомки солдата, то я хотел бы передать им медаль и выразить свою благодарность и слова уважения красноармейцам, которые боролись, страдали и умирали в тех местах, где я сейчас живу, — сказал ИА REGNUM поисковик Людвиковски. — Здесь, в Бранево, я познакомился со своей женой, здесь родились мои дети. Если бы это не необыкновенная храбрость и самопожертвование солдат Красной армии, то эти земли никогда не были польскими, и моя история была бы другой».