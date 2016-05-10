Ижевск, 10 мая, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Фонд по контролю за качеством жилья по программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда взял на контроль обращения из 856 многоквартирных домов (МКД) в 68 субъектах РФ, следует из отчета ведомства по состоянию на 1 мая 2016 года.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Лидером по числу обращений стала Удмуртия, в которой на контроль взяты 60 многоквартирных домов. Среди наиболее проблемных регионов выделяются также Новосибирская область (47 многоквартирных домов), а также Калужская (46 зданий), Вологодская (41) и Тамбовская (36) области.

Нарушение подрядными организациями, застройщиками сроков и качества строительства продолжает оставаться одной из основных причин задержки реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего было осмотрено 1084 МКД на территории 162 муниципальных образований, 680 из которых были проанализированы на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения.

В 297 из них действительно были выявлены нарушения по качеству, при этом в 112 домах в 25 субъектах по результатам проверок были выявлены значительные строительные дефекты.

По 38 домам в 18 субъектах, включенных в реестр по ранее выявленным нарушениям, информация об устранении строительных дефектов не подтвердилась, в связи с чем устранение нарушений в этих домах повторно взято на контроль Фонда.

По информации, представленной в Фонд, расследуется 34 уголовных дела на территории 19 регионов. В 22 субъектах РФ были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, а виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что в соответствии с приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр на сайте фонда ЖКХ в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».