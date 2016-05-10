Ереван, 10 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. 9 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри обсудили проблематику урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и возможные шаги сопредседателей Минской группы ОБСЕ на нынешнем этапе.

Photolure Главы МИД Германии и Армении Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян в Ереване (23.10.2014)

Как сообщает пресс-служба МИД России, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин, касаясь вопроса о том, намечаются ли какие-то встречи представителей Армении и Азербайджана 9 мая заявил, что в ближайшее время должны пройти встречи по карабахскому вопросу. По его словам, такие встречи необходимы, потому что решить конфликт можно только путем переговоров.

На вопрос о том, собирается ли Россия предпринять какие-то новые, ранее не примененные меры, с целью предотвратить агрессию Азербайджана на линии соприкосновения с Вооруженными силами Нагорно-Карабахской Республики и на границе с Арменией, Иван Волынкин отметил: «Россия всегда прилагала усилия по урегулированию этого конфликта, эти усилия будут продолжены. Естественно, будут встречи, будут разговоры на эту тему. Я думаю, что это состоится уже где-то в ближайшее время».

10 мая посол Азербайджана в Германии в свою очередь сообщил, что министр иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер совершит визит в Азербайджан. По сообщению АПА, посол также отметил, что визит запланирован на конец июня — начало июля. Точная дата визита будет известна в ближайшие дни.

В министерстве иностранных дел Армении по поводу возможного визита главы МИД Германии Штайнмайера в Ереван заявили, что в установленном порядке сообщают о визитах, когда их сроки становятся известны.

22 апреля, находящийся в Армении с официальным визитом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в последние годы при посредничестве России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были согласованы шаги, которые необходимо воплотить в жизнь. «Это касается расследования инцидентов и других мер доверия и безопасности. «В 2011 г. (уже достаточно давно, пять лет назад) ОБСЕ подготовил «дорожную карту» о том, как двигаться в этом направлении в практическом плане. Считаем важным, чтобы германское Председательство, которое проявляет большой интерес к урегулированию различных конфликтов на пространстве ОБСЕ, на этом сконцентрировалось и проявило полномочия Председателя ОБСЕ. Будем всячески способствовать тому, чтобы Берлин осознал свою ответственность в этой области», — заявил Лавров.

Скорее всего, визит министра иностранных дел Германии, действующего председателя ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмайера в регион, если он конечно состоится, будет направлен на то, чтобы воплотить в жизнь «дорожную карту», о которой говорил глава МИД России в Ереване, и в конце концов всё-таки начать переговоры.

Что касается возможного начала переговоров, то по этому поводу высказался также американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, который сообщил, что в Брюсселе встреча сопредседателей с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым пока что не планируется.

«Конечно, я, мои французский и российский коллеги призываем стороны быть сдержанными. Мы регулярно находимся в контакте с министрами с целью подчеркнуть важность переговоров для достижения всестороннего мирного соглашения», — отметил он (цитата по АПА).

В ходе недавней пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что встреча сопредседателей возможно состоится в середине следующего месяца в рамках мероприятия, которое пройдет в одном из городов Европы.

«Я также дал согласие на встречу. Возможно, она состоится в Брюсселе. В ближайшее время будет сообщена более детальная информация», — сказал министр.

23 мая в Брюсселе будет проведена встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства.

Ранее президент Армении Серж Саргсян назвал три условия, необходимые для возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы: формирование мер доверия и внедрение механизмов расследования инцидентов на границе, адресные заявления международного сообщества о ситуации в зоне конфликта и гарантии того, что Азербайджан не пойдет на новую агрессию и террор против народа Карабаха.