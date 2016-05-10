Чебоксары, 10 мая, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии 9 мая нашли артиллерийский снаряд от зенитной пушки. На место происшествия был вызван ОМОН, эвакуированы жители деревни. Выяснилось, что снаряд пролежал в земле с 1943 года, и механизм, приводящий его в действие, прогнил, поэтому не представлял опасности для окружающих, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Снаряд

Снаряд обнаружил 9 мая житель деревни Андреевка Ибресинского района во время обработки земельного участка. По информации правоохранительных органов, хозяин приобрел дом в 2008 году — прежних владельцев уже нет в живых, а ту часть огорода, где была обнаружена находка, с того времени он не возделывал.

На место происшествия были вызваны специалисты ОМОН, эвакуированы жители соседних домов. Саперы установили, что это 85-миллиметровый артиллерийский снаряд от зенитной пушки, который пролежал в земле с 1943 года. За это время механизм, приводящий его в действие, прогнил и не представлял опасности для окружающих, говорят в МВД по Чувашии. Снаряд был уничтожен на специальном полигоне в Цивильском районе.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, каким образом снаряд мог оказаться в этом месте, ведь на территории Чувашии во время Великой Отечественной войны не велись военные действия. «По одной из версий, это может быть связано с лётной военной школой тренировочного обучения (в официальных документах времен войны она проходит как «3 авиашкола первоначального обучения»), которая располагалась во время Великой Отечественной войны в Ибресинском районе. В школе восстанавливали навыки лётчики, вышедшие из госпиталей, а пилоты, летавшие ранее на гражданских самолетах, переучивались для полетов на боевых машинах. Школа и аэродромы были засекречены, существовали с конца 1941 до весны 1945 года», — говорят в МВД по Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Ибреси стоит памятник Неизвестному летчику. В годы войны здесь находилась летная школа первоначального обучения. Здесь обучали азам летного дела на «кукурузниках» и «утятах» будущих пилотов. Здесь заново учился летать после ампутации ног легендарный Алексей Маресьев.

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Напомним, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.