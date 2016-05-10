Москва, 10 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Начавшиеся с Прибалтики попытки борьбы с русскими фамилиями докатились до Таджикистана, таджикским чиновникам потом будет за это стыдно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя запрет русских окончаний фамилий в Таджикистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Попытка борьбы с русскими фамилиями — началось с Прибалтики, потом на Украине, теперь до Таджикистана докатилось, что русские не должны иметь русские окончания русских фамилий. Зуд чиновников. Когда-нибудь им будет стыдно», — сказал он.

«Наверное, нужно так говорить — не Жириновский, а Жириновский-заде. Вот тогда будет таджикская фамилия. А просто, без «заде», фамилия русская», — иронизирует парламентарий.

Ранее власти Таджикистана приняли поправки к закону «О регистрации актов гражданского состояния», документ подписал президент страны Эмомали Рахмон. Согласно принятым поправкам, гражданам Таджикистана при получении документов будет запрещено указывать русские фамилии или отчества. Впрочем, утверждают, что этнических русских из числа граждан Таджикистана это коснуться не должно.

Подробно об этом: Придется ли Ивановым менять фамилию в Таджикистане?