Ярославль, 10 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение времени в течение суток, на которое распространяется требование соблюдать тишину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам автор законодательной инициативы Сергей Балабаев.

Проектом закона предлагается увеличить период соблюдения тишины: рабочие дни с 21:00 до 08:00 (ранее — с 22:00 до 06:00), в выходные — с 22:00 до 10:00. При этом законопроект устанавливает дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00 в целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым требуется дневной сон.

Законопроектом устанавливается перечень объектов, на которых должна обеспечиваться тишина: квартиры, жилые дома, номера гостиниц и комнаты общежитий; детские сады и дома престарелых; больницы, санатории и пансионаты; детские лагеря и кемпинги; детские и спортивные площадки на территории микрорайонов и во дворах; дачные участки. К действиям, нарушающим закон о тишине, закон относит просмотр телевизора и прослушивание музыки на большой громкости (в том числе в ночных клубах), игру на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и использование пиротехники. Кроме того, законопроект запрещает производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных, уборочных и иных видов работ, действия механических средств и технических устройств.

Нарушителей тишины предлагается штрафовать в размере от одной до трех тысяч рублей (ранее от двухсот до двух тысяч рублей). Для должностных лиц размер штрафа больше — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее от двух тысяч до двадцати тысяч рублей), для юридических лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.