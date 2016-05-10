Великий Новгород, 10 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Новгородские поисковики из разных отрядов экспедиции «Долина» 9 мая возглавили шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде, неся баннеры с 270 фотографиями возвращенных ими из безвестия и увековеченных советских солдат и офицеров, павших на Новгородской земле. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь экспедиции Игорь Свинцов, в шествии не участвуют организации, это индивидуальная история отдельных людей и их память, но для «Долины» сделали исключение.

Пресс-служба экспедиции «Долина» Поисковики «Долины» в «Бессмертном полку» в Великом Новгороде 9 мая 2016 года

«Думаю, потому что поисковое движение с самого начала и по сей день — народное, и это тоже история людей и их памяти», — отметил Свинцов. Он сообщил, что поисковики бережно хранят фотографии тех, кого нашли на полях былых сражений в Новгородской области и имена которых удалось за многие годы вернуть из безвестия.

«На сайте экспедиции есть специальный раздел «Из безвестия — в бессмертие», в нем мы размещаем фотографии, предоставленные родственниками, тех, кого подняли следопыты разных лет: это павшие на нашей земле воины, чью военную судьбу установил ещё Николай Иванович Орлов и солдаты, поднятые поисковиками на Вахте Памяти 2015 года. Мы решили, что они должны тоже встать в строй новгородского «Бессмертного полка». И мы видели, с каким пониманием отнеслись к этому новгородцы: люди всматривались в лица погибших фронтовиков, плакали, возлагали к нашим фотографиям на баннерах цветы, говорили слова благодарности поисковикам за их деятельность», — отметил Игорь Свинцов.

Напомним, в этом году на шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде вышли 12,5 тысяч человек.

Напомним также, что экспедиция «Долина» является крупнейшим поисковым объединением России. За 25 лет поисковиками экспедиции найдены и захоронены останки более 105 тысяч бойцов и командиров РККА, установлены имена более 20 тысяч защитников Отечества. Нынешний поисковый сезон у экспедиции — 28-й.