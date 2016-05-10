Краснодар, 10 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае торжества по случаю 71-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершились на главной площади кубанской столицы. Чтобы посмотреть большой праздничный концерт «Не гаснет в сердце та весна!», посвященный знаменательной дате, пришли около 25 тысяч горожан и гостей города, передает корреспондент ИА REGNUM.

krd.ru Праздничный фейерверк в Краснодаре

Собравшиеся на площади минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Участниками музыкально-театрализованной программы стали лучшие творческие коллективы краевого центра. Перед многотысячной аудиторией выступили Кубанский симфонический оркестр, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и Народная артистка России Раиса Гончарова, Кубанский духовой оркестр, солисты Музыкального театра, Заслуженный артист России Владимир Генин. Кроме этого, в концерте приняли участие солисты и балет музыкального шоу-театра «Премьера».

Все песни и композиции из кинофильмов были посвящены Великой Отечественной войне и подвигам советских солдат. На большом светодиодном экране над сценой демонстрировались кадры военной кинохроники, фрагменты художественных фильмов о войне. Завершилось праздничное мероприятие красочным фейерверком.

Напомним, по традиции празднование Дня Победы началось в столице Кубани с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. В 11:00 по Театральной площади прошли торжественным маршем парадные расчеты частей и соединений Краснодарского территориального гарнизона и курсантов военных учебных заведений. Около 75 тысяч краснодарцев приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк», пройдя в колонне с портретами Солдат Победы по главной улице города — Красной к Вечному огню на площади Памяти Героев.

Добавим, что всего на фронтах Великой Отечественной войны воевали 68 тыс. краснодарцев, из них более 18 тыс. не вернулись с полей сражений. Сегодня в столице Кубани проживают около 9,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе — 28 освободителей Краснодара.