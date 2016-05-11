Красногорск, 11 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Пока московские библиотеки готовят списки изданий для списания и раздают книги всем желающим, подмосковные книгохранилища испытывают ощутимый книжный «голод», но не спешат воспользоваться предложением о помощи от столицы. То есть формально взять книги у Москвы в области не против, но ограничиваются лишь запросами сомнительной помощи у граждан. В таинственных путях межведомственного взаимодействия разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Книжный червь (фрагмент). Карл Шпицвег. 1850

В этом году удовлетворить потребности областных читателей и, тем самым, «спасти утопающих», предлагают самим жителям Подмосковья, отдав ненужные книги сельским библиотекам. Так, библиотека им. Крупской совместно с Почтой России с 10 мая начала сбор книг от населения для нуждающихся отделений в селах региона. Однако, по мнению заместителя главы Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Владимира Владимирова, который ранее уже предлагал помощь соседнему региону, состояние такого «секонд хенда» может вызывать большие вопросы.

Так, московские библиотеки, составившие списки книг для списания, готовы передавать их не только населению и различным заинтересованным ведомствам, как это делалось ранее, но и своим коллегам из Подмосковья. Тем не менее, как отмечает Владимиров, пока соответствующего предложения из области не поступало.

«Более того, мы даже в частном порядке заезжали в некоторые подмосковные библиотеки и говорили, что у нас идет списание и мы могли бы эти книги передать. Коллеги тогда говорили, что да, у нас закупка очень маленькая и да, мы бы с удовольствием все это приняли. Если это делать через единую точку входа, например, через библиотеку им. Крупской в Королеве, то нам даже это было бы проще. Никаких юридических вопросов тут нет. Мы все можем передавать юридическим лицам», — отметил Владимиров.

Кроме того, по словам собеседника агентства, состояние книг, которое областные библиотеки планируют принимать в ходе акции «Подари книге новую жизнь» от граждан, может не соответствовать запросам читателей: «Вопрос в том, какие это будут книги, а то они сдадут такие книги, что потом это население само же из библиотек эти книги не возьмет. В Москве тоже будет подобная программа, но с детскими книгами, и мы будем просить именно новые издания, чтобы люди их покупали и приносили в библиотеку как некий дар», — пояснил Владимиров, подчеркнув, что московский библиотечный центр готов сотрудничать с областными коллегами и передавать подмосковным читателям свои издания.

«Мы можем в следующей части списания включить в программу и подмосковные библиотеки и предложить им просмотреть этот список книг, чтобы до того, как раздавать гражданам, они могли эти книги посмотреть. Мы с удовольствием можем им их передать. Однако по тому списанию, которое мы сейчас проводим, никаких звонков от области с предложениями не было. Мы выступаем с инициативой и предлагаем нашим коллегам посмотреть, если книги нужны, чтобы они их забрали», — заключил Владимиров.

Область, в свою очередь, также готова сотрудничать с Москвой, но пока лишь на словах — принимать книги готовятся только от жителей региона, а функцию «фильтра», отсеивающего непригодные издания, в Подмосковье возлагают на Почту России.

Как отмечает заместитель директора библиотеки им. Крупской Светлана Чижова, получение книг от московских библиотек не может составить никакой проблемы, однако конкретных путей к началу переговоров собесденица агентства не предлагает.

«Если мы собираем книги у людей, то почему мы не можем комплектовать библиотеки и книгами, которые дадут юридические лица? Я думаю, что этот разговор можно вести и вести переговоры, но пока нынешняя акция сосредоточится на сборе книг именно у жителей Подмосковья», — отметила Чижова.

По ее словам, акция по сбору книг от населения продлится до сентября, затем собранные книги будут распределять в библиотеки, испытывающие проблемы с комплектованием фонда.

«Совсем самые ветхие книги, на уровне Почты России, будут как-то проходить отбор. Если из книги вываливаются страницы, если она очень потрепанная, наверное, они как-то не будут их брать на местах, будут предлагать их людям утилизировать самостоятельно», — сообщила Чижова, напомнив, что в областных библиотеках работает система буккросинга, которая позволяет читателям обмениваться книгами вне зоны библиотечного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 мая в рамках акции «Подари книге новую жизнь», жителям региона предлагают принести книги, которыми хотелось бы поделиться, в региональные отделения Почты России. Издания в дальнейшем планируется передать в нуждающиеся сельские библиотеки региона.