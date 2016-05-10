Нальчик, 10 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 15 мая 2016 года прибудет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это посещение республики патриархом станет первым в истории региона. Как сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии, визит руководителя православной церкви в регион связан с освящением Собора святой равноапостольной Марии Магдалины в Нальчике.

kbr.ru Встреча главы КБР и Патриарха Кирилла

Это великое действо совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также возглавит Божественную литургию. В рамках визита запланировано открытие вещания православного радио в Кабардино-Балкарии. Кроме того, будут освящены закладные камни для храмов, которые построят в городе Баксан в Кабардино-Балкарии и в городе Карачаевске, в соседней республике Карачаево-Черкесии.

Как отметили в епархии, равноапостольная Мария Магдалина, чье имя будет носить новый главный храм Кабардино-Балкарии, была покровительницей кабардинской княжны Марии Темрюковны — одной из жен царя Ивана Грозного. Освящение собора имени Марии Магдалины станет одним из событий в ряду предстоящих торжеств, приуроченных к 460-летию вхождения Кабарды в состав России. Эта дата будет отмечаться в 2017 году.

Отметим, строительство храма началось в 2004 году и шло с большими затруднениями, пока в 2009 году работы были почти прекращены. Возобновление строительства было завершено после того, как на этот долгострой обратил внимание глава республики Юрий Коков. В настоящее время собор полностью готов к открытию.