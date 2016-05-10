Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону хотят вернуться к прямым выборам градоначальника. Обращение к президенту РФ создал Дмитрий Пожарский, а подписали уже более 100 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая со ссылкой на петицию.

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Причиной письменного обращения к главе российского государства названо неудовлетворенность работой на посту сити-менеджера Сергея Горбаня, который возглавил администрацию донской столицы осенью 2014 года.

Как следует из написанного в петиции, все, что получили жители областного центра в результате — «ухудшение ситуации в городе, и односторонний взгляд сити-менеджера на развитие города без учета мнения и общественного участия горожан в решении проблем города». Авторы обращения считают необходимым «рассмотреть вопрос о расторжении контракта с сити-менеджером в соответствие с установленным законодательством порядком, признать результаты его работы неудовлетворительными».

Ниже подписавшиеся считают, что Сергей Горбань разрушает исторический облик города и крайне плохо обеспечивает транспортную доступность районов», а также, что «только народно избранный сити-менеджер, получивший одобрение и поддержку жителей города, будет являться гарантом сохранения культурно-исторического наследия».

Напомним, что кандидатуру Сергея Горбаня на пост главы администрации Ростова-на-Дону одобрили депутаты Ростовской-на-Дону городской думы. 6 ноября 2014 года за него проголосовали все 32 депутата. В свою очередь, на встрече с журналистами Сергей Горбань заверил, что приложит все усилия, чтобы улучшить жизнь ростовчан и оправдать надежды проголосовавших. Всего на пост главы администрации донской столицы претендовали шесть человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого более 20 лет кресло градоначальника занимал Михаил Чернышев, ушедший на повышение. Бывший мэр занимает должность заместителя губернатора Ростовской области.