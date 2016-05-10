Москва, 10 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Новый прогноз Минэкономразвития на 2016−2019 годы отражает неоправданный оптимизм чиновников в связи с сезонной стабилизацией российской экономики, заявил 10 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Уже три года происходит одно и то же. Некоторая весенняя стабилизация экономики вызывает закономерный весенний оптимизм наших чиновников. Естественно, это исключительно сезонное явление. В условиях нарастания проблем мировой экономики ожидать, что у нас ситуация как-то выправится, не стоит», — прокомментировал Колташов.

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Одновременно предложения ведомства указывает на то, что высшие чиновники остаются верными избранному политическому курсу, несмотря ни на какие обстоятельства, подчеркнул он: «Предполагается, что всё, что корпорации не получают на внешнем рынке, они должны взять внутри страны. Это не только усилит обнищание населения, но и усугубит кризис в экономике».

В то же время предложенная министерством схема по стимулированию экономического роста, когда обеспечивается возрастающий объем инвестиционных вложений при сокращении занятости и реальных доходов населения, при определенных условиях могла бы быть реализована, однако в России таких возможностей не существует, подчеркнул Колташов.

«Это может происходить лишь когда промышленно развитая экономика увеличивает производство за счет автоматизации производственного процесса, и при этом такое производство ориентировано на внешние рынки», — заявил экономист.

«Мы находимся, конечно, в совершенно другой ситуации. У нас наблюдается падение рентабельности от экспорта одновременно с падением рентабельности на внутреннем рынке и вообще сокращением спроса внутри страны», — добавил он.

Напомним, что 10 мая «КоммерсантЪ», сообщил, что Минэкономразвития предложило выйти из кризиса через рост корпоративных прибылей при снижении реальных доходов. Такая мера рассматривается в доработанном проекте макроэкономического прогноза на 2016−2019 годы,.

Основным источником экономического роста, по предположению Минэкономразвития, станет инвестиционная политика корпораций, которая будет поддержана ростом прибылей. В то время как проект не предполагает заметного изменения структуры инвестиционных вложений, в документе указывается, что будет продолжен курс на импортозамещение.

Интересно отметить, что возрастающие темпы экономического роста в расчетах Минэкономики сопровождаются заметным прогнозируемым сокращением занятости — с 72,7 млн экономически активного населения в 2015 году до 71,5 млн в 2019.