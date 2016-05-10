Нижний Новгород, 10 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области в очередной раз прошла акция «Дорогами войны», в ходе которой жители Нижнего Новгорода отправились в отдаленные поселки и деревни, чтобы поздравить ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

ИА REGNUM «Дорогами войны»

Поздравления и подарки получили более 100 ветеранов, тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны, проживающие в Шатковском районе Нижегородской области.

Проведению акции предшествовал сбор средств, в котором приняли участие обычные нижегородцы, перечислившие от 300 до 10 тыс. рублей на ее проведение. Кроме того, существенную помощь в проведении акции оказали компании «Лукойл», «Технониколь», «Ростелеком» и банк ВТБ24.