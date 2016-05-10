Ярославль, 10 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Все вопросы расселения дома №11 по улице 6-я Железнодорожная в Ярославле, пострадавшего от взрыва газа, должны быть закрыты до 31 декабря этого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Мэрия города не заинтересована в том, чтобы оттягивать процесс расселения дома. Мы проводили встречу с жителями. Ее посетили порядка 80 человек, где мы подробно разъяснили им алгоритм действий. Ориентировочно летом уже будет решен вопрос с жителями 4-го подъезда. До 31 декабря 2016 года никаких вопросов по разрушенному дому остаться не должно», — отметил директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко.

По словам заместителя мэра Ярославля по социальной политике Елены Волковой, в настоящее время примерно треть жителей обрушившегося дома проживает в гостиницах, остальные — у родственников или снимают квартиры. Сейчас уже 9 семей, проживавших в 4-м подъезде, подготовили необходимый пакет документов на получение жилья. 11 семей обратились за компенсацией в размере 300 000 рублей за утерянное имущество.

На расселение дома требуется около 200 млн рублей. Пока эти средства планируется изыскать в городской казне. Соответствующие изменения в бюджет ярославские депутаты планируют внести на заседании муниципалитета 11 мая. Однако, половину этих средств город планирует получить из областного бюджета в рамках софинансирования.