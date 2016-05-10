Москва, 10 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Центробанк РФ внезапно озаботился темпами роста благополучия жителей России и считает это угрозой своей кредитно-денежной политике. Речь идет о ежегодной индексации уровня заработных плат в России, которая в 2016 году сместилась во времени из-за сложного финала 2015 года. Пока у ЦБ нет однозначного понимания: тенденция это или разовое повышение зарплат, но зато есть установка, что это не очень хорошо, заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с индексацией зарплат в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Средний размер индексации российской зарплаты в 2016 году составил 5−6%. Пересмотр показателей, который обычно происходил в январе, в этот раз пришелся на февраль-март. Это логично, так как в феврале произошел перелом тенденций в курсовых скачках, общеэкономическая ситуация начала выравниваться. К слову, обычно годовая индексация составляет 8−10% или немного больше, таким образом работодатели стараются обгонять инфляцию или хотя бы следовать рядом. Сейчас финансовые условия не слишком благополучные, и при годовой инфляции за 2015 год в размере 12,9% граждане получили индексацию уровня оплаты труда вдвое меньше», — пояснила эксперт.

«Достаточно странно выглядит эта настороженность Центробанка. Индексация пенсий и социальных выплат в 2016 году составила примерно 4% (инфляция сейчас весит 7,3%), и этот момент никого не пугает. А вот символический рост зарплат заставил Центробанк внимательнее оценивать собственную кредитно-денежную политику. Покупательная способность жителей России уже третий год остается в негативной зоне и не улучшается, потребительский интерес почти на нуле», — отметила Бодрова.

Вероятно, по ее мнению, «Центробанку стоит тщательнее изучить сегодняшнего российского потребителя, чтобы не реагировать так чутко на попытки работодателей сократить негатив для сотрудников от продолжающейся рецессии в стране. Текущий потребитель — это тоже новая реальность, как и цена доллара, и видоизмененная внешняя политика».

«Новый потребитель экономен, условно грамотен и компетентен, он мало реагирует на высокие кредитные ставки и учится жить по средствам. Этот фактор придется учитывать при долгосрочных оценках инфляционных рисков. Рост зарплат — это хорошо. Это значит, что бизнес заинтересован в развитии и старается удержать сбалансированные кадры. Российскому регулятору придется с этим считаться», — резюмировала эксперт.