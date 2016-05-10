Ярославль, 10 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей и Переславский музей-заповедник вошли в число семнадцати финалистов международного фестиваля «Интермузей 2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

фото сайта imuseum.ru

В номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие», Ярославский музей-заповедник представил проект «Предметный разговор», а Переславский музей-заповедник — проект «Список Шилля». Ярославский художественный музей вышел в финал с проектом «Дом в разрезе» в номинации «Лучший проект в сфере музейного образования».

Защита проектов состоится перед жюри, в состав которого входят эксперты музейного сообщества. Председателем жюри этого года является генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Победители фестиваля и обладатель Гран-При будут названы 14 мая. Церемония награждения состоится 16 мая в Москве.

В фестивале этого года принимают участие около 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Внеконкурсными участниками экспозиции в этом году станут музеи Германии, Китая, Финляндии, Испании, Тайваня и Ирана, а также стран СНГ — Таджикистана, Азербайджана и Беларуси. Гостей фестиваля в этом году ждут выступления симфонического оркестра, традиционных и современных исполнителей, лекции, спектакли и мастер-классы на любой вкус. В честь Года Российского кино в рамках фестиваля пройдут специальные показы кинолент из музейных архивов. Мероприятия для детей готовят самые разные музеи, в том числе Русский музей и Эрмитаж. Последний предложит малышам раскрасить копию легендарного льва из сирийской Пальмиры.