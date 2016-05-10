Брейтово, Ярославская область, 10 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В канун Дня Победы в Брейтовском районе Ярославской области состоялась церемония открытия памятников над братскими могилами советских летчиков. Некогда безымянные, теперь захоронения идентифицированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фамилии членов экипажей разбившихся самолетов установлены в 2015 году после долгой работы в архивах. В братской могиле в селе Горелово лежат уроженцы Тульской, Смоленской и Саратовской областей, Новосибирска и Воронежа, Узбекской и Татарской АССР, — всего семь человек.

«Могила солдат была здесь многие годы, но имена их были неизвестны. Школьники Гореловской школы ухаживали за неизвестной могилой. Благодаря поисковой работе местного военкома и жителей все имена восстановлены. Сегодня из разных уголков страны приехали родственники погибших солдат. Семьи обрели места гибели своих героев, а мы — вечную память о солдатах великой войны», — отметила депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

Последний год Брейтовский район разыскивал родственников погибших летчиков. В результате на открытии памятников на могилу теперь уже известных солдат приехали их потомки с разных концов страны и ближнего зарубежья.