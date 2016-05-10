Ставрополь, 10 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Гало вокруг солнца в Ставрополе 10 мая

В Ставрополе и окрестных населенных пунктах можно наблюдать необычное природное явление — гало. Это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг солнца.

Это явление хорошо просматривается на протяжении не менее полутора часов из Ставрополя, Михайловска, села Надежды, Татарка и других окрестных Ставрополю населенных пунктов. Подобные сообщения появляются в соцсетях от жителей Карачаевска, Черкесска, городов Кавминвод Ставрополья.

Люди стали подумывать о внеземном происхождении ореола вокруг солнца. Вместе с тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольском краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это природное явление называется гало. Оно представляет собой особенность преломления света вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света.

Этот оптический феномен вызван преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Иногда отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет создает радугу.

В старину гало приписывалось мистическое значение дурных предзнаменований. Считается также, что по гало можно предсказать погоду: одни поверья считают, что гало к дождю, другие — к похолоданию.

Отметим, что накануне, во время празднования 9 мая в Ставрополе можно было наблюдать другое явление природы — радугу.