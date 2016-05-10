Ярославль, 10 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 968 работников органов городского самоуправления Ярославля, 38 депутатов муниципалитета, а также руководители 365 муниципальных учреждений города сдали декларации о доходах за 2015 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Документы должны быть обработаны и опубликованы в течение 14 рабочих дней.

«Кадровые службы проводят сверку указанных сведений с ранее предоставленной информацией. При этом у граждан, сдавших декларации, есть месяц для внесения в них уточнений в заявительном порядке. В случае непредставления сведений в установленный срок или выявления недостоверной информации законодательством предусмотрено применение ответственности в виде прекращение трудовых отношений. Для муниципальных служащих основанием для увольнения в таких случаях является утрата доверия, для руководителей муниципальных учреждений — решение учредителя о расторжении трудового договора по виновным обстоятельствам, а в отношении депутатов муниципалитета предусмотрено досрочное прекращение их полномочий», — пояснил заместитель мэра Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти Вячеслав Гаврилов.

Ранее о своих доходах за прошедших год отчитались депутаты Ярославской областной думы и губернатор региона.